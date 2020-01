Radio Focus: 400 coups de coeur récents dans une maxi playlist

Plutôt que d'accumuler les "playlists du mois", on a désormais pris le pli de mettre à jour le plus souvent possible cette playlist mastoc dans laquelle vous retrouverez les 400 coups de coeur de nos journalistes musique.

Dan Carey, Pierre Hall et Alexis Smith, les trois ouïes ouvrières de Speedy Wunderground. © DR