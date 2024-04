Un documentaire plein de cheveux longs et de gros sons remonte aux sources du Heavy Metal, dans l’Angleterre des années 70.

À la fin des années 70, dans une Angleterre à l’industrie vieillissante, aux finances publiques en ruine et au taux de chômage record, la jeunesse britannique brave en musique la grande misère sociale et politique. Si le punk envahit tout l’espace médiatique, un son nouveau électrise les gamin(e)s des milieux populaires nostalgiques du hard rock. Vestes en jean’s, headbanging et air guitar…

La new wave of british heavy metal, nwobhm pour les intimes, est un mouvement musical autant qu’une révolution culturelle. Sans elle, Metallica n’aurait sans doute pas existé. C’est Lars Ulrich qui le dit. Paul Di’Anno, le premier chanteur d’Iron Maiden, Joe Elliott de Def Leppard et Biff Byford de Saxon, entre autres, racontent les scènes partagées avec des humoristes locaux et les patrons de pub qui n’aimaient pas les longs cheveux. Les soirées au Bandwagon, Maiden à Top of the Pops ainsi que les éléments narratifs et culturels empruntés à l’heroic fantasy, à la mythologie et à la science-­fiction. N’oublie pas tes bouchons…