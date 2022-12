M. Chuzi marche dans les pas de Fela Kuti avec son album Papara

“Papara”

Bruxelles est une ville internationale et cosmopolite, un grand melting-pot où se fréquentent, se frottent, se frictionnent plus de 100 langues et 180 nationalités différentes. Cette diversité mène à un bouillonnement des cultures, à un formidable brassage des gens et des genres. Repéré par Lefto, qui lui a fait de la place sur le deuxième volume de ses Jazz Cats (des compilations mettant à l’honneur la jeune scène jazz belge au sens large du terme), et déjà adoubé de l’autre côté de la Manche par un certain Gilles Peterson, M. Chuzi remue de tout son groove sur un redoutable premier album d’afrobeat made in capitale de l’Europe.

Le titre de l’album, Papara, fait référence à une vieille pratique en Crète qui consiste à tremper ses bouts de pain dans différentes sauces et préparations. Tzatziki, Tahini Miso, Sambal… Chaque morceau du disque est nommé d’après la mixture favorite d’un membre du collectif ou d’un de ses invités. Car M. Chuzi n’a pas mitonné ces sept fiévreuses chansons tout seul. Il a embarqué en cuisine la tromboniste qui monte Nabou Claerhout (Mammoet), le DJ Mixmaster Menno de STUFF. et son scratch sauvage (Pickles) mais aussi les mots percutants de Joy Slam, une Namuroise d’origine italienne et burundaise qui a étudié la littérature et reçu en 2013 le prix Paroles urbaines. Inattendus, son flow et sa poésie collent à merveille à Carbonade. Comptant en ses rangs des membres d’Okkupeerder, de Naft et d’Azmari, M. Chuzi a dans les veines le sens du groove, le savoir-faire afrobeat et l’amour de Fela Kuti. Funk, dub, jazz et épices moyen-orientales viennent pimenter les rythmes africains… De la street food qui mérite son étoile au Michelin.



