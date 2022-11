Déambulez en skate dans les rues de Bruxelles avec le dernier clip de Martin de Marneffe

Dans son dernier clip, le pianiste Martin de Marneffe nous offre une visite à travers les rues de la capitale, porté par une planche à roulettes intergénérationnelle.

Skate or die ! nous diront un film sorti en 2008 ou un jeu vidéo de vingt ans son aîné. Dans ce nouveau clip, Martin de Marneffe semble nous indiquer le contraire, la planche à roulette rajeunissant par deux fois son propriétaire sur les trois minutes de la vidéo. Car le temps court à l’envers sur ce Time Is Running, et l’on pourrait même croire qu’il s’arrête lorsqu’on se plonge dedans. La touche de grain et la photographie du court-métrage en fait un petit bijou visuel rempli de douceur. Un clip signé d’ailleurs par le chanteur et guitariste du groupe Great Mountain Fire, Thomas de Hemptinne.

Time Is Running est un extrait éponyme du dernier album de Martin de Marneffe, sorti en mars dernier. Le pianiste bruxellois, passé par les plus prestigieuses institutions (comme le Berklee College of Music de Boston et le Jazz Studio d’Anvers) y collabore à nouveau avec ses deux acolytes, le contrebassiste Sal La Rocca (Steve Houben, Lee Konitz, Vaya Con Dios…) et le batteur Ben Tequi, formant à eux trois le MDM Trio. Ce dernier disque en date nous fait voyager au Pérou (Lac Titicaca) ou au Japon (Wakayama), explore des répertoires plus classiques (Prélude pour mon Grand Père), le tout dans une ambiance qui rappelle les meilleures bandes originales de film (Wakayama étant directement inspiré de l’univers des films de Miyazaki).