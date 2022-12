Horse Lords publie son cinquième album, une chevauchée fantastique à travers les genres

“Comradely Objects”

Originaires de Baltimore, la ville d’Animal Collective, de Beach House et de The Wire, Horse Lords secoue depuis dix ans la scène musicale indépendante dans la cité la plus peuplée du Maryland. Agité par le saxophone fou d’Andrew Bernstein, Horse Lords galope à la croisée du free jazz, du math rock, du post-punk et des musiques du monde, mêlant des inspirations kraut à l’amour de l’avant-garde et aux polyrythmies d’Afrique de l’Ouest. Comradely Objects, son cinquième album (sept titres pour 41 minutes de plaisir), est celui d’un indomptable étalon. Une chevauchée fantastique au milieu de Mdou Moctar, de Can, de Captain Beefheart ou encore d’un La Monte Young… Tous en selle.



