Entre tous ses projets, Tom Skinner sort un nouvel EP de free jazz

“Voices of Bishara”

Une tournée d’adieu de Sons of Kemet, le groupe qu’il partage avec Shabaka Hutchings, un album et des concerts dans les plus grands festivals derrière les fûts de The Smile, le nouveau projet de Thom Yorke et de Jonny Greenwood (Radiohead): Tom Skinner n’a pas chômé cette année. Le batteur londonien en remet même une couche avec Voices of Bishara. Un EP -six titres édités par ses soins- d’un free jazz qui ensorcelle, porté par le violoncelle de Kareem Dayes (United Vibrations) et la contrebasse de Tom Herbert, mais aussi les saxophones de Shabaka (+ clarinette) et de Nubya Garcia (aussi à la flûte). Une plaque exaltante pour un quintette né d’un hommage au batteur Tony Williams.



