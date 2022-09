Critique musique : Frenetik retrouve son mordant sur Rose Noire

“Rose noire”

Il a suffi d’un EP -Brouillon, en 2020-, et d’une mixtape -Jeu de couleurs, en 2021- pour mettre Frenetik sur orbite. Lancé en pleine pandémie, le rappeur d’Evere pointait en tête de la “next gen” du rap belge. Quelques mois plus tard, la réédition de Couleurs du jeu inclura même des featurings avec Gazo ou Jul, entre autres. De quoi enfoncer le clou, mais aussi diluer le propos… Frenetik cale. Et se fait plus discret. Il revient aujourd’hui avec Rose noire, présentée comme une mixtape. Seul aux commandes, le rappeur retrouve tout son mordant. Son flow martial inaugure de nouvelles inflexions, laissant poindre désormais davantage les frustrations (“L’industrie n’a d’amour que pour elle-même”) et les doutes accumulés (“Je préfère danser sur mes soucis”).



