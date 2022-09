Les clips de la rentrée

Il est dans les habitudes de Focus de partager les clips qui nous marquent, qui nous font sourire, nous transportent ou nous éclaboussent d’esthétisme. Pour ne pas déroger à nos traditions, voici une petite sélection des clips qui nous ont tapé dans l’œil lors de cette rentrée.

Ottis Coeur – Labrador

Les deux françaises d’Ottis Cœur se sont rencontrées en 2020 avant une pandémie qui, si elle a causé beaucoup de tort, a au moins eu le mérite de leur permettre de lancer leur projet. Duo féminin et féministe, musicalement pas trop lointaines des traits de Wet Leg, elles ont sorti leur premier EP Juste Derrière Toi fin 2021. Elles reviennent en ce mois de septembre avec un nouveau single bien inspiré et bien garage, illustré ci-dessous par les images de leur tournée au Pérou en juin dernier. Attention c’est très bon.

Tsar B – Auwtch

Après son dernier single en featuring avec Reinel Bakole, la belge Tsar B revient avec Auwtch, single évoquant le sentiment doux-amer que peut provoquer l’amour et cette impression d’être parfois entre deux émotions. Petite particularité pour ce clip : il a été tourné en vitesse x2, ce qui signifie que la chanteuse a dû chanter au ralenti devant la caméra, un défi qu’elle a particulièrement bien relevé. « Mon ami m’a récemment dit que je vivais deux fois plus vite que les gens normaux. Nous en avons conclu que c’est la raison pour laquelle le tournage de cette vidéo s’est si bien passé : mon cerveau est coincé dans un univers où tout va deux fois plus vite. »



Tamino – You Don’t Own Me

On est toujours heureux de réentendre la sublime voix de Tamino. Alors qu’il s’apprête à sortir son prochain album (Sahar, le 23 septembre), le chanteur dévoile ce troisième extrait, You Don’t Own Me. Clippé de manière magnifique, plaçant le jeune belge au milieu d’un tableau vivant dans une vidéo théâtrale à la photographie léchée. On retrouve le style déjà très solennel qu’il développait dans son album Amir, dans ce morceau piano-voix qui parle de désillusion amoureuse.



Frenetik – Sacoche (Chapitre 2)

Le parcours doré du nouveau prodige du rap bruxellois se poursuit avec une nouvelle mixtape attendue pour ce 23 septembre. En attendant, Rose Noire a déjà été teasée par deux extraits, Cheval Blanc et Sacoche. Habitué à décliner sa musique dans des clips visuellement très stylés, Frenetik ne déçoit à nouveau pas avec cette suite de deux vidéos le plongeant dans la production d’une sorte de nouvelle essence de roses noires. En attendant la suite.



Jakomo – Sexdroom

Muets depuis 2020, les bruxellois de Jakomo sont revenus plus tôt cette année avec Call Me Out, single issu d’un nouveau projet qui devrait voir le jour prochainement. Ce mois-ci, ils ont continué le teasing avec Sexdroom, morceau de rock suave dont la mélodie colle plutôt bien au titre évocateur. Il s’accompagne d’un clip signé Wout Vermijs, artiste assez proche du groupe puisqu’il en est le guitariste, où l’on suit les aventures de petites figurines en terre cuite orange. Plutôt joli.



Gros Cœur – Kawa

Un petit coup de café infusé au LSD ? Les Liégeois de Gros Cœur, qui ont notamment tout retourné chez eux, au Micro Festival, début août, dévoilent leur second single, Kawa, après leur live session Java. Un rock-psyché hallucinogène, électrisant et trippant qui fait du bien, le tout dans un clip signé Alexandre De Bueger, nul autre que le batteur du groupe. Parce que le DIY, c’est toujours mieux. En attendant la sortie de leur EP, stay tuned et n’oubliez pas votre kawa.