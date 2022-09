Critique musique : Alhaji Waziri Oshomah, ou comment mêler musique et religion

“The Muslim Highlife of Alhaji Waziri Oshomah”

Dieu sait (…) à quel point les rapports entre religions et musique peuvent s’avérer parfois compliqués. A fortiori quand celle-ci entend non seulement éveiller les esprits mais aussi faire bouger les corps. Originaire de l’État d’Edo, au sud du Nigeria, Waziri n’a pas hésité à mettre sa foi dans l’islam au centre d’une musique festive et dansante. Dans ce qui constitue le troisième volume de sa série World Spirituality Classics, le label Luaka Bop compile sept titres enregistrés entre les années 70 et 80, mêlant la prière à la danse. À l’instar des treize minutes irrésistibles de Jealousy, mélange fiévreux de highlife, de pop électronique et de folk local.



