“Radiate Like This”

Des tentatives solo, des side-projects, des collaborations avec Phoebe Bridgers, Courtney Barnett et Kurt Vile, du cinéma et la découverte de la maternité… Cela faisait six ans qu’on n’avait plus vraiment de nouvelles de Warpaint. On ne peut pas dire que les Californiennes ont chômé. Si Heads Up étaient le disque de la maturité, Radiate Like This, leur quatrième album, est celui de la modernité. Le groupe de Los Angeles délaisse le rock, joue avec l’électronique, assume son amour du r’n’b, s’amuse avec de douces nappes de synthé et s’enfonce dans les champs vaporeux de la dream pop. C’est fin, c’est propre, c’est soigné. Pas inoubliable mais élaboré et intelligemment ciselé.