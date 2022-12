Un 42ème album pour un Neil Young concerné par l’état d’une Terre corrompue

“World Record”

Le 42e album studio de Neil, fidèle à son titre, est concerné par l’état présent/futur/foutu d’une Terre corrompue. Rien de neuf sous le soleil thématique où le Canadien de 77 ans chamanise ses angoisses. Mettant papa, journaliste-écrivain, en pochette, alternant avec ses vieux copains de Crazy Horse -certains approchent des 80 piges- titres acoustiques et électriques. Pas de révolution chez les potentiels retraités, ni du point de vue des textes, assez convenus, ni de la musique. Celle-ci sent le bois humide, le feu de camp, le refus du désastre annoncé. Dans le genre, l’enchaînement de Break the Chain -et sa slide haut voltage- et du champêtre The Long Day Before nous fera bien passer l’hiver…