Une compilation déterre des enregistrements inédits de Lou Reed

“Words and Music, May 1965”

De rééditions plus ou moins luxueuses en coffrets qui coûtent la peau des fesses, de chansons bonus en anthologies, on nous l’a souvent fait le coup de la démo, de la maquette, du brouillon, de l’enregistrement non définitif. Souvent sans grand intérêt mis à part pour les archéologues et les collectionneurs compulsifs. Words and Music (malgré ses diverses déclinaisons plus ou moins bling-bling) échappe à la règle et à ce constat purement mercantile. I’m Waiting for the Man, Heroin, Pale Blue Eyes… Words and Music déterre les plus vieux enregistrements connus de quelques-uns des plus grands succès de Lou Reed avec son Velvet Underground. Des versions dépouillées, rudimentaires, dylaniennes qui lorgnent davantage du côté du blues et du folk que des classiques figurant sur l’album à la banane. Il propose aussi des compositions inédites dont un Men of Good Fortune pimenté d’un harmonica qui n’a d’autre point commun que son nom avec la célèbre chanson figurant sur Berlin. En mai 1965, Reed travaille chez Pickwick Records pour lequel il est chargé d’écrire et d’enregistrer des dizaines de chansons dans les divers styles alors à la mode. Le Velvet n’existe pas encore mais pendant l’hiver, Lou, jeune New-Yorkais fan de Bo Diddley et d’Ornette Coleman, a fait la connaissance de John Cale, un altiste et pianiste de musique contemporaine gallois, disciple de La Monte Young. “Words and Music Lou Reed”, annonce avant chaque morceau leur auteur alors âgé de 23 ans (il se les envoyait par la poste pour attester de leur paternité). Ce petit trésor (complété par six autres titres dont une reprise du Don’t Think Twice, It’s All Right du Zim) ne paie pas de mine mais tient de la magie. Il reflète les débuts d’un mythique tandem et remet en lumière, neuf ans après son décès, le singer-songwriter et poète derrière l’iconique et revêche rock star…



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.