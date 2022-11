L’insatiable Duval Timothy dévoile six titres lumineux

“Meeting with a Judas Tree”

Louvoyant entre Londres et Freetown, Duval Timothy fait partie de ces créateurs insatiables, entre musique, peinture, mode et même cuisine (son livre de recettes africaines). Derrière son piano, il peaufine une touche personnelle de plus en plus reconnaissable -oui, c’est bien lui que l’on entend à plusieurs reprises sur le Mr. Morale & the Big Steppers de Kendrick Lamar. Ici, Duval Timothy enfile six titres parmi ses plus lumineux. Entre ballade en apesanteur (Up) et séquences plus fragmentées (Thunder), le musicien imagine des textures sonores inédites, souvent basées sur des enregistrements de terrain. Et en gardant le piano comme fil rouge de paysages complexes mais toujours hospitaliers.



