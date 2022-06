Critique musique : Neneh Cherry revisite ses classiques pop dans The Versions

“The Versions”

Si Neneh Cherry n’a jamais disparu de l’actualité, ses derniers albums ont pris des tours plus confidentiels (Broken Politics) et expérimentaux (Blank Project), voire carrément jazz (The Cherry Thing). Ce qui correspondait à ses racines -belle-fille du trompettiste free Don Cherry, elle a fait ses débuts dans le punk-, mais moins aux succès pop de ses trois premiers disques. Ce sont eux que propose de revisiter The Versions. À commencer par le hit inaugural Buffalo Stance, réinterprété en compagnie de ses compatriotes suédoises Robyn et Mapei. Si, comme souvent, ce genre d’exercice s’avère inégal -mentions spéciales pour Woman, revisité magistralement par Anohni, et Kootchi, avec Jamila Woods-, il a néanmoins le mérite de remettre en lumière une pionnière du “féminisme pop”.