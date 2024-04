Sorties ciné: les cascades de Ryan Gosling, un biopic sur Amy Winehouse et des araignées

The Fall Guy, Leo, Back to Black: le bon et le moins bon des sorties ciné de la semaine.

The Fall Guy

Ryan Gosling et Emily Blunt sont cascadeur et réalisatrice dans The Fall Guy, film pop corn en hommage aux cascadeurs, ces héros méconnus.



Leo

Léo retrace la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci. Un film d’animation charmant, mais pas convaincant.



Back to Black

Back to Black, le biopic consacré à Amy Winehouse, peine à faire exister son parcours artistique au-delà de ses seuls déboires personnels.



Salem

Salem, sorte de Roméo et Juliette dans les quartiers difficiles de Marseille, rate son coup, malgré le naturel de ses interprètes.



Sting

Après le français Vermines, voici Sting, nouveau film d’horreur rempli d’araignées, venu cette fois d’Australie.