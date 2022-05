Le clip le plus maboul de la semaine est signé Judith Kiddo

Avec Settle Down et son clip infusé aux champignons hallucinogènes, la Bruxelloise frappe un grand coup.

Ça fait un moment qu’on sait qu’il faudra compter sur elle, et elle ne cesse de le confirmer: Judith Kiddo a un univers bien à elle, bigarré, mélodique et fourmillant d’inventivité. Pour annoncer son premier album, Ready to Heal, prévu pour l’automne 22 sur Cloudshaper, elle pousse tous les curseurs dans le rouge, sans une once de complexe. Paroles aussi catchy que désarticulées, synthés rêveurs et guitares tricoteuses (la patte de Lucien Fraipont/Robbing Millions à la prod se fait bien sentir) trouvent leur écrin idéal dans le clip complètement allumé qu’elle a co-réalisé avec Zeno Graton. À voir absolument!

Judith Kiddo sera aux Nuits Botanique ce samedi 7 mai, en première partie de Hubert Lenoir.

Settle Down fait également son entrée dans notre playlist Radio Focus, aux côtés des artistes mis en avant dans le magazine de la semaine.