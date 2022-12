Fievel Is Glauque dévoile un premier album fait d’éruptions jazz sous speed

“Flaming Swords”

Accrochez vos ceintures! Les morceaux de Fievel Is Glauque ont beau rarement dépasser les 2 minutes, ils ont sans cesse la bougeotte, éruptions jazz sous speed qui ne quittent jamais tout à fait la mélodie des yeux. Le projet rassemble l’électron libre Zach Phillips, vétéran de la scène indé de Brooklyn, et la chanteuse belge Ma Clément, basée à Bruxelles. L’improbable association avait déjà donné le frénétique God’s Trashmen Sent to Right the Mess. Le duo signe ici son premier véritable album, dont les 18 morceaux ont été mis en boîte en une seule journée… Effusions rock (Paging Agent Starling), miniatures free (The Trick), mélodies décalées (I’m a Place): même plus posé, Fievel Is Glauque file droit, sans jamais regarder en arrière.



