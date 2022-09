Critique musique : Crack Cloud livre un disque débridé et anti-dépression

“Tough Baby”

Plus on est de fous, plus on rit. Ça on le savait déjà. Mais fait-on de la meilleure musique pour autant? Il semble bien, à en juger par la proposition artistique de Crack Cloud, groupe à géométrie variable et collectif multidisciplinaire canadien parmi les plus passionnants et excitants de notre temps. Crack Cloud s’était d’abord manifesté avec un post-punk nerveux et anguleux. Avant de surprendre tout son monde avec un premier album, Pain Olympics, qui bousculait les codes et osait toutes les associations. En ces temps individualistes du chacun pour soi et du tout pour sa gueule, Crack Cloud défend l’esprit communautaire et la liberté collective. Ses membres se sont rencontrés lors de consultations sur la toxicomanie et lors de programmes pour personnes souffrant de maladies mentales. Leur travail avait jusqu’ici été profondément alimenté par les chapitres les plus sombres de leurs vies. Ils ont cette fois puisé ailleurs. Dans le potentiel de l’imagination et la magie du mystère. Ceux de notre âme, ceux de notre monde. Tough Baby (“une allusion à notre planète, à notre culture et à nous-mêmes”) est un disque débridé qui lutte contre la dépression. Il se présente comme un manuel de vie et un grand coup de clairon. Tough Baby s’ouvre sur Danny’s Message, un document sonore enregistré par le père de Zach Choy, batteur chanteur du collectif. Danny avait été diagnostiqué leucémique à 29 ans, l’âge de son fils aujourd’hui. Il a laissé à sa mort une tonne de poèmes et de journaux audio, soulignant notamment les vertus de la musique quand il s’agit de se libérer de la colère. Crack Cloud a le rock anarchique et l’art décomplexé. Des muscles et des nerfs. Mais aussi des refrains à chanter en chœur comme Arcade Fire.

Le 31/10 au Botanique, Bruxelles.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.