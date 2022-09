Finalement, le nouvel album des Pixies tient la route

“Doggerel”

Un peu perdu au milieu des tubes, l’avant-goût donné par la bande à Black Francis en festival cet été laissait craindre le pire. Le nouvel album des Pixies n’est pas aussi dégueulasse qu’on l’imaginait. Il tient même plutôt correctement la route. Paz Lenchantin remplace toujours Kim Deal à la basse. Ça manque à nouveau d’urgence. Et il n’y a guère ici de morceaux qui pourraient figurer sur Surfer Rosa, Come On Pilgrim, Doolittle ou même le Teenager of the Year solo de Frank Black. Mais Doggerel (mauvaise poésie, vers de mirliton) n’est pas à enterrer au bout du jardin avec le dernier Red Hot et le nouvel Arcade Fire. À se demander même si ce n’est pas ce que les Pixies ont sorti de mieux depuis leur reformation il y a 18 ans.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.