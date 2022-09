Critique musique : Suede, toujours aussi plaisant et intemporel dans son neuvième album

“Autofiction”

Suede est un champion communicateur de sa musique: là, il annonce son neuvième album studio comme “punk”, via un film très auteuriste de 18 minutes où déboulent des extraits du nouveau disque. Disons que le court métrage en noir et blanc -la relation entre deux filles sur fond de performance musicale- convainc moins que la musique. Punk? Plutôt une vue de l’esprit, même si elle bouffe l’énergie de chansons collées à l’identité du groupe (She Still Leads Me On), tout en négociant son ADN fondamental. Ce qu’il fait de mieux et d’intemporel -et guère punk- dans une ballade aussi épatante que Drive Myself Home. Et ce qui ramène directement au plaisir de l’intimité d’être à la maison Suede. Pour le meilleur et le reste…



