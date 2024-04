Ryan Gosling et Emily Blunt sont cascadeur et réalisatrice dans The Fall Guy, film pop corn en hommage aux cascadeurs, ces héros méconnus.

Les récents Dune: Part Two et Civil War étaient des films à grand spectacle au ton extrêmement sérieux et abordant des thématiques costaudes. Mais on peut aussi faire autrement, plus joyeux, plus compatible avec le pop-corn. The Fall Guy n’a que ces messages à faire passer: faire des films, c’est une aventure, c’est sexy et amusant, les cascadeurs sont des héros méconnus et Ryan Gosling est encore plus charismatique et drôle qu’on le pensait, même après avoir vu Barbie.



L’intrigue tient sur un timbre-poste: un cascadeur fait son come-back après un grave accident et doit élucider la disparition d’un acteur-star horriblement prétentieux, sinon le ­premier film que réalise son ex risque de capoter complètement. Mais tout cela n’est qu’un prétexte pour faire danser ensemble Emily Blunt et Ryan Gosling, jusqu’à ce que, exaspérés, on finisse par crier: mais embrasse-la/le et allez faire vos scènes d’action et vos cascades! Cette comédie ­d’action romantique connaît des hauts et des bas, mais ça semble plus ou moins faire partie du package. David Leitch, le réalisateur de John Wick, lui-même ancien cascadeur, livre ici de ­l’entertainment sans prétention, exubérant, et il n’a pas besoin de simuler tout son amour et son admiration pour les professionnels anonymes qui, en coulisses, rendent tout cela possible.