La classe décontractée d’Adam Green sur « That Fucking Feeling »

“That Fucking Feeling”

Branleur en chef de la scène musicale new-yorkaise depuis une bonne vingtaine d’années, Adam Green a été champion de l’antifolk (quoi, t’as pas vu: les Moldy Peaches se reforment?) avant de se transformer en crooner décadent. Sur les plateformes depuis le printemps, son onzième album, That Fucking Feeling, le premier depuis trois ans, vient de débarquer chez les disquaires. Alors oui, Adam, on a parfois l’impression qu’il fait de la musique en bermuda et en claquettes. Mais ce disque à la fois enregistré en studio et sur la table de la cuisine, né d’un petit groupe d’amis qui a essayé d’écrire des chansons pendant le confinement avec les enfants à la maison, lui va bien au teint. La classe décontractée…



