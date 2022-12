La merveille « Folksongs & Ballads » de Tia Blake rééditée

“Folksongs & Ballads”

Elle n’avait pas 20 ans quand elle enregistra cet unique album. Et par la suite, elle ne mit en boîte qu’une poignée de démos entre 1973 et 1976, dont huit ont été compilées sur un EP en 2018 par le label Yep Rock. Tia Blake est l’une de ces petites merveilles, l’un de ces trésors cachés que continue d’excaver l’industrie du disque. Tia Blake ne rencontrera jamais le succès d’une Vashti Bunyan ou d’un Sixto Rodriguez. Elle est morte d’un cancer en 2015. Mais Folksongs & Ballads vient s’inscrire au panthéon des plus jolies et folk rééditions. Née le 13 avril 1952 à Colombus, en Géorgie, dans une famille où tout le monde pousse la chansonnette, Christiana Elizabeth Wallman grandit en Caroline du Nord et travaille dans une maison d’édition new-yorkaise pendant six mois avant de s’envoler en 1971 pour Paris. Attirée qu’elle est par la vie de bohème et les échos soixante-huitards, elle fréquente le Quartier latin et s’amourache d’un chansonnier et disquaire sicilien qui tient un salon de thé. Poussée à enregistrer avec des folkeux du coin, Tia Blake s’enferme pendant une nuit au studio des Abbesses et immortalise ces onze pépites restées intemporelles. Des ballades anglaises remontant pour certaines au XVIIIe voire au XVe siècle et des emprunts au folklore appalachien. Taillé pour les fans d’Anne Briggs, de Karen Dalton ou plus proche de nous d’une Alela Diane, Folksongs & Ballads est un must pour tous les amateurs de folk soigné et délicat, qui prend aux tripes, brise le cœur et fait couler la larme. Mention spéciale pour Wish I Was a Single Girl Again et Jane, Jane, deux joyaux polis par la regrettée qui s’était reconvertie avant de s’éteindre dans une carrière littéraire.



