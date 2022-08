Critique musique : Chat Pile livre un premier album apocalyptique

Enorme déflagration que ce premier album dégoupillé à Oklahoma City par quatre sauvages apparus juste avant le confinement dans une Amérique qui n’a pas attendu la pandémie pour être malade. Après deux EP qui annonçaient la couleur (du sombre, du lourd, du jusqu’au-boutiste), Chat Pile signe un disque dystopique, apocalyptique qui tacle la brutalité de la production de viande industrialisée (Slaughterhouse) et marque son soutien aux sans-abri (Why). En neuf chansons à bout de souffle, Chat Pile capte l’anxiété et la peur face au triste spectacle d’un monde qui part en lambeaux pour mieux nous cracher sa violence au visage. Pensez Jesus Lizard, Converge, Big Black… Guttural, flippant, extrême, brutal. Oreilles sensibles s’abstenir.



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.