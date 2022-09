Critique musique : As Above, So Below, le retour aux sources de Sampa The Great

“As Above, So Below”

Née en Zambie (en 1983), Sampa Tembo a grandi au Botswana avant de partir étudier aux États-Unis pour finir par s’installer en Australie. C’est là qu’elle développera son projet musical et sortira son excellent premier album, The Return, en 2019, et mélange de fronde hip-hop, de musicalité soul et d’expressivité jazz. Le succès du projet n’empêchera pas les malentendus et incompréhensions, sur fond de “misogynoir”. Quand la pandémie éclatera, Sampa en profitera donc pour retourner en Zambie et retrouver sa famille. Ce “retour aux sources” marque forcément son nouveau As Above, So Below.



Si la rappeuse n’a jamais cessé de célébrer ses racines africaines, elles sont désormais au centre de son deuxième album, enregistré en à peine deux semaines. Aux manettes, on retrouve par exemple le producteur zambien Mag44 -“notre Timbaland”, détaille Sampa The Great. Créditée comme coproductrice, celle-ci n’hésite pas à brasser les époques, convoquant aussi bien le zamrock (sorte de version locale du rock psyché) sur Never Forget, que les sonorités typiques de l’amapiano sud-africain sur un morceau comme Bona. Cela n’empêche pas As Above, So Below de garder un générique plus largement international -par exemple en allant chercher les rappeurs anglais (Kojey Radical) ou US (Denzel Curry ou Joey Bada$$ sur le grésillant Mask On). Mais c’est bien avec Angélique Kidjo, icône africaine s’il en est, que Tembo chante Let Me Be Great, flamboyante déclaration d’indépendance.

