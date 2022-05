“Cocodrillo Turbo”

Action Bronson a toujours aimé multiplier les casquettes. Né Ariyan Arslani, en 1983, d’un père musulman albanais et d’une mère juive new-yorkaise, il a animé sa propre émission de fooding (sur Viceland), présenté une série de documentaires de voyages, fait ses premiers pas au cinéma ( The Irishman), écrit sur sa passion pour la weed et s’est même lancé dans la peinture. Comme celle qui sert par exemple de pochette à son nouveau disque. Intitulé Cocodrillo Turbo, ce sixième album arrive à temps pour rappeler qu’au-delà du personnage “bigger than life”, Action Bronson est aussi (voire avant tout) un rappeur à la gouaille réjouissante. Il le prouve en dix titres, ramassés en 30 minutes. Une demi-heure tout pile d’un rap new-yorkais savoureux, produit notamment avec The Alchemist et Daringer. Hound Dog est une virée urbaine trépidante, entre sample de Jean-Claude Vannier ( L’Enfant au royaume des mouches) et grognements de crocodiles inquiétants. Juste derrière, Tongpo (avec Conway The Machine) se dandine sur une guitare twang made in Thailand, tandis que Turkish traîne son air louche en compagnie de Meyhem Lauren. Pour être tout à fait clair, Cocodrillo Turbo est du Action Bronson pur jus, sans surprise donc, mais parfaitement exécuté. Un petit bijou de rap old school à la dégaine imparable.

