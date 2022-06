C’est l’été : quelques clips belges à dévorer avant de partir au soleil

Ce 21 juin marque le début de l’été et est accessoirement le jour le plus long de l’année. De quoi en profiter pour visionner ces cinq clips triés sur le volet et estampillés Fédération Wallonie-Bruxelles.

marcel – bbl

Certainement le clip le plus barré de cette sélection. Les Arlonais de marcel continuent de teaser leur premier album (prévu l’année prochaine chez Luik Music) avec ce bbl (comprendre Brazilian Butt Lift). Un morceau qui joue avec les turpitudes dont la race humaine est capable sous la forme d’un tableau surréaliste mis en images par Pol Bourdellon et produit par Super Tchip (Echt!, Avalanche Kaito…). Un grand doigt d’honneur au bon goût et à la subtilité mais une belle déclaration d’amour au sens (belge) de la fête.



Under The Reefs Orchestra – Ants/Heliodrome Live Session

On se retrouve ici sur les toits de Bruxelles pour une Rooftop Session avec Under The Reefs Orchestra, le groupe du guitariste Clément Nourry, du saxophoniste Marti Mélia et du batteur Jakob Warmenbol. Ils dévoilent leur nouveau single Ants, notamment mixé par Nicolas Michaux. Un petit bijou instrumental d’un power trio à suivre absolument.



Edouard Van Praet – Bigstar

Fraîchement vainqueur du tremplin du Festival de Dour, lui offrant la possibilité de s’y produire le 17 juillet prochain, Edouard Van Praet sort son dernier clip, Bigstar. Déambulant dans les rues de Bruxelles à la manière d’un Joaquin Phoenix en Joker, il dénonce avec cette musique les stars qui n’en sont pas et la mégalomanie. Un très bon retour pour le bruxellois qui avait sorti son premier EP il y a tout juste un an. Et juste avant de partir en terre hennuyère, Edouard sera le 13 juillet au See U pour l’une de nos Focus Music Box !



Primero – Fourmilière ft. Isha

Son dernier EP à peine sorti, Primero se remet au travail et annonce la suite de Fragments. Et il enchaîne de la plus belle des manières avec une collaboration 100% bruxelloise puisque c’est Isha que l’on retrouve au featuring. Fourmilière parle d’accomplissement, de fête, de célébration mais aussi de confusion et confirme la montée en puissance de l’un des piliers de l’Or du Commun. Le tout, sur une prod magnifique de Phasm.



Enid – Dream within a dream

Le groupe Enid a sorti son premier EP Paracosmic Collision au début de ce mois-ci, dévoilant quelques clips autour de celui-ci. Dernier en date, Dream within a dream nous emporte dans un univers entre ésotérisme, mythes et poésie (ce morceau est un hommage à Edgar Allan Poe). Les deux compositeurs, Nawal et Pascal, nous ouvrent leur monde fait de contrastes, d’ombres et de lumières.