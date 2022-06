La Jungle, un cinquième album glaçant

“Ephemeral Feast”

Si la pandémie a fait des ravages et laissé plus que des traces dans l’industrie musicale, elle a aussi clairement teinté des disques. Ainsi en va-t-il du cinquième album de La Jungle. Composé au printemps 2020 au Rockerill, dans la banlieue de Charleroi, et enregistré près de Honfleur, Ephemeral Feast est un disque glaçant, pessimiste et anxiogène habité par les peurs et les angoisses qui transcendent l’existence. Un banquet, une grande bouffe pour célébrer en se roulant dans les ruines et les décombres la fin d’une société qui a trop tiré sur la corde climatique et sociale. Dix morceaux kraut noise au tribalisme froid pour faire danser les collapsologues.



