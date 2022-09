Critique musique : La fidèle douceur de Stella Donnelly sur Flood

En 2019, Stella Donnelly sortait Beware of the Dogs, premier album attachant, qui confiait ses états d’âme et ses colères sur fond de guitares indie-pop. Trois ans et une pandémie plus tard, l’Australienne enchaîne avec Flood. On retrouve le même talent pour trousser des mélodies faussement simples, aux humeurs douces-amères. Cette fois, la néo-trentenaire a cependant composé la plupart de ses morceaux au piano. Ce qui lui permet d’ajouter de nouvelles nuances à son songwriting. Capable de faire basculer un morceau en une seule phrase (parfois aussi simple que “I feel better” sur This Week), la musicienne se promène en équilibre sur un fil tendu entre humour désenchanté et storytelling lumineux. Désarmant.

En concert le 18/11 au Botanique (Bruxelles).