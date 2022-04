“Whatever The Weather”

Sous son nom, la Londonienne Loraine James a sorti deux albums d’IDM (Intelligent Dance Music…), et la voilà maintenant en météorologue sonore sur le projet Whatever The Weather. Il faut onze titres pour saisir une température qui glace, vente, réchauffe selon les moments et l’instrumentation. Dans 14°C, ce sont des accords mineurs au piano qui plongent la mélodie en apnée. Sur 2°C (Intermittent Rain), les samplers servent de vagues sonores -inversées- qui racontent peut-être les intempéries chroniques. De fait, comme sur d’autres morceaux, on se fait son propre film imaginaire. Celui qui permet de mettre ces riches sons comme départ d’une réflexion intime sur le monde et le reste. Mention spéciale pour 6°C.