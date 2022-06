Stella offre un nouvel album particulièrement attachant

“Up and Away”

Basée à Athènes, Stella Chronopoulou combine peinture, art visuel et musique. En 2015 déjà, un premier album lui permettait d’assouvir ses envies électropop. Signée désormais sur le label Sub Pop, elle renoue paradoxalement avec ses racines. C’est notamment sa rencontre avec le producteur anglais Tom Calvert (aka Redinho) qui l’a encouragée à se replonger dans les musiques de son enfance. Si la langue chantée reste bien l’anglais, Up and Away fait de la place à des instruments traditionnels comme le bouzouki ou le kanun ( The Truth Is). Rappelant notamment les Américains de Khruangbin, Stella les utilise avec parcimonie pour concocter un groove laidback particulièrement attachant, mélangeant pop sixties, mélodies rêveuses et folklore méditerranéen.