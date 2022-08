Critique musique : Le puzzle musical de Kaitlyn Aurelia Smith

“Let’s Turn It Into Sound”

La dernière fois que l’on a entendu Kaitlyn Aurelia Smith en solo, c’était en 2020. Avec The Mosaic of Transformation, l’Américaine proposait, en plein confinement, une musique pour méditer et pratiquer le yoga. Soit de longues plages synthétiques et planantes, plus très loin de l’essai new age. Deux ans plus tard, changement de ton. Geek des synthés modulaires, elle revient avec une electronica nettement plus hachée et chaotique, où chaque morceau semble en compter plusieurs en son sein -même quand il ne dépasse pas les 2 minutes 50 (Check Your Translation). Musique répétitive à la Steve Reich, harmonies vocales réconfortantes, breakbeat concassé, orchestration luxuriante: “Cet album est un puzzle”, explique Smith. Fascinant.



