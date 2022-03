"Couvre ta bouche d'un lange plutôt que de raconter de la merde." Covid et culture d'écran, c'est ce que brasse Cluster.mindfok, deuxième titre du groupe de rap bruxellois Fokkop.era aux clip et sonorités très 90's.

Découvert sur scène aux dernières Nuits du Botanique en première partie d'Ausgang (le groupe rock de la rappeuse Casey), Fokkop.era est le nouveau projet de Herbert Celis (Wild Boar Bull Brass Band, Frown-I-Brown). Une formule MC/claviers/batterie qui n'est pas sans nous rappeler One Day As A Lion, les éructations de Zach de la Rocha ayant été troquées contre une rage plus contenue, mais néanmoins palpable.

Le groupe bruxellois vient de sortir un deuxième titre clippé, qui fait suite au très cinématographique God Auction. Cluster.mindFok cause des écrans et de leur solitude intrinsèque, dans une sorte de monologue aliéné, déversé les dents serrées. Redoutable.