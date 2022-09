The Comet Is Coming, toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort

“Hyper-Dimensional Expansion Beam”

Si Sons of Kemet a rendu les armes cet été après une dizaine d’années de bons et loyaux services, l’extraordinaire et prolifique Shabaka Hutchings n’en est pas pour autant réduit au chômage technique. Le talentueux saxophoniste londonien est d’ailleurs déjà de retour avec le nouveau Comet Is Coming. Toujours flanqué du claviériste bidouilleur Danalogue (Dan Leavers) et du batteur Betamax (Max Hallett), Shabaka continue d’amener le jazz sur le dancefloor. Comme en attestent des morceaux de la trempe de Code et de Pyramids. Enregistré dans le studio Real World de Peter Gabriel, Hyper-Dimensional Expansion Beam tape plus vite, plus haut, plus fort… Médaille d’or.

Le 17/11 à l’Aéronef (Lille). Plus d’infos ici.



