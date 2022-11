Un album d’amour de plus pour Nick Hakim

Un album d’amour, un de plus, avec ses illusions, ses parfums, ses chutes et ses nœuds dans la gorge. Nick Hakim, fils d’immigrés latino-américains, traverse les dix chansons comme un brouillard. Ou plutôt une brume, d’où surgit sa voix, organe d’expression crayeuse qui donne le sentiment de se balader dans un rêve éveillé. La formule de cette douce hypnose bénéficie d’un travail sur les couches vocales qui ne refusent pas de s’empiler (M1), jamais très loin des sonorités apaisantes d’une guitare acoustique vaporeuse, aux relents psychédéliques (Something). Mais sur la longueur, Hakim choisit de ne guère quitter son cocon crooné, ce qui donne une limite aux émotions proposées.



