Critique musique : Steve Lacy, nouvelle icône du cool

A 24 ans, Steve Lacy a déjà un CV long comme le bras. Natif de Compton, il a notamment fait ses armes comme guitariste au sein du groupe The Internet, avant de collaborer avec le gratin musical de la côte Ouest: de Kali Uchis à Solange, de Mac Miller à Vampire Weekend, en passant évidemment par Kendrick Lamar. Après un premier EP enregistré quasi uniquement avec son iPhone (Steve Lacy’s Demos, en 2017), il a fini par sortir un premier album sous son nom. Intitulé Apollo XXI, il ne manquait pas de panache, mais se montrait par moments un peu trop dilettante. Trois ans plus tard, Gemini Rights est heureusement plus resserré. La soul de Lacy a toujours ce détachement cool très californien. Mais du magnifique Sunshine au funk mellow de Bad Habit, elle prend de plus en plus de consistance.



