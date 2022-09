Critique musique : Marcus King, génie vampirisé par le vintage ou décalé endémique ?

“Young Blood”

En deux écoutes du deuxième album du kid Marcus King (né en 1996 en Caroline du Sud), on reste hésitant. Génie vampirisé par le blues-rock’n’roll vintage? Décalé endémique? Les deux sans doute. Rayon voix, la raucité rappelle la testostérone élevée de Robert Plant et la virilité sudiste de Ronnie Van Zant. Et puis, il y a la guitare: dans Pain ou Aim High, ça frôle le registre supérieur à la Duane Allman. On reste un peu surpris par sa quasi-parodie, dans Dark Cloud, du All Right Now des anglais Free, paru en…1970. Ce qui étonne, agace, surprend ou rassure, c’est que ce disque -une nouvelle fois produit par Dan “Black Keys” Auerbach dans son studio de Nashville- ne fait aucun effort pour sonner contemporain. Va falloir écouter l’affaire une troisième fois.



