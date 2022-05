“Spell 31”

Les jumelles Lisa-Kaindé et Naomi Diaz incarnent éventuellement la franchise afro-cubaine -avec un peu de sang français et vénézuélien- d’un duo à la Juicy. Voix complices, sœurs, mimétiques. Sur ce troisième album, cela se fait par une projection electro-hip-hop-Caraïbes des actuelles tendances tectoniques. Ici, autant inspirées par le Livre des morts égyptien que par les écrits de la contemporaine Janaya Khan -fondatrice à Toronto de Black Lives Matter-, les sisters blindent leur musique de sonates aussi politiques que personnelles. C’est parfois relativement attendu côté son, mais quand cela l’est moins -lors d’un feature avec le rapper anglais Pa Salieu-, cela dégage bien les narines. Et jette du groove excitant vers un possible futur musical.