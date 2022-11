Drake & 21 Savage s’allient pour l’album commun « Her Loss »

“Her Loss”

Quatre mois après la “récréation” house de Honestly, Nevermind, Drake est déjà de retour. En duo cette fois. Sur l’album précité, il commettait avec 21 Savage Jimmy Cooks, devenu entre-temps le plus gros tube du disque. De quoi prolonger l’association avec Her Loss. Drake y étale sa liste de défauts habituels –tracklist trop longue, sample paresseux (Daft Punk sur Circo Loco), humour goofy, capable de titiller Megan Thee Stallion dans un titre et de dénoncer l’arrêt de la Cour Suprême sur l’avortement dans un autre (“men who never got pussy in school are makin’ laws about what women can do”). Mais, peut-être parce qu’il n’est pas seul au micro, il retrouve aussi une certaine efficacité, charmeur et vicieux. Drake as it gets.



