Florence + The Machine

“Dance Fever”

Avouons-le: après un premier album marquant – Lungs en 2009-, Florence Welch a eu parfois plus de mal à retenir notre attention. Trop d’envolées lyriques, trop d’effets pompiers qui sonnaient souvent forcés. Avec Dance Fever, son cinquième album, la Londonienne trouve cependant un nouvel équilibre. Le titre faisait pourtant craindre le pire -une mutation disco un peu trop opportuniste pour être vraie. Hormis les cordes d’un titre comme My Love ou la boîte à rythmes vintage de Free, l’influence dance reste toutefois contenue. Welch cherche bien l’extase et la catharsis, mais à travers des chansons mieux canalisées, à l’instar de King, entrée en matière au crescendo orchestral parfaitement amené.