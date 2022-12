Metro Boomin continue à pousser la trap vers de nouveaux horizons sur Heroes & Villains

“Heroes & Villains”

Pour décrire le son des années 2010, le plus simple est de jeter une oreille aux productions de Leland Tyler Wayne. Sous le nom de Metro Boomin, le producteur a enchaîné les tubes -du Bad & Boujee de Migos au Mask Off de Future-, poussant la trap, et la pop avec elle, vers de nouveaux horizons. Cette soif d’aventure est toujours bien présente sur Heroes & Villains, son deuxième album officiel. Bien sûr, les principaux habitués de la maison sont de la revue -de Travis Scott à Future en passant par Young Thug (l’hypnotique Metro Spider). Mais si la texture liquoreuse de l’album ne s’éloigne jamais trop longtemps des fondamentaux, Metro Boomin continue d’ouvrir de nouvelles portes.