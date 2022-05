Alaska Gold Rush

“Human Flare”

Troisième album pour le duo belge, toujours entre rock et folk garage, qui propose un son plus accompli. À la fois dans le chant, les compositions et la décompression sentimentale et intime des textes bien charpentés de Renaud Ledru. Ce dernier pousse volontiers la voix dans ses retranchements physiques, quitte à tutoyer la rupture de larynx. Par exemple, dans ce Trampoline qui, incidemment, évoque l’ancienne et puissante formule de dEUS. Sur papier, la formation à deux instrumentistes -Nicky Collaer est à la batterie- peut logiquement craindre. Tous ne sont pas White Stripes. Mais il y a ici suffisamment de feelings écorchés vifs et de guitares lyriques que pour donner envie d’aller les voir sur scène.