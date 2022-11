En cador du rap français, SCH ressort une mixtape qui fait mouche

“Autobahn”

Sept ans (…) après A7, SCH retente l’exercice de la mixtape avec Autobahn. Dans l’intervalle, Julien Schwarzer a enchaîné pas moins de cinq albums -qui ont fait de lui l’une des têtes d’affiche du rap FR- et commis l’intro du gigatube Bande organisée -qui l’a transformé en véritable star, invité aussi bien sur France Inter qu’aux NRJ Music Awards. Avec cette mixtape, le juré de la Nouvelle École (sur Netflix) revient toutefois à son “core business”, se faisant plaisir avec des morceaux plus rappés (LIF). Même quand il remonte sur une grosse autoroute à trois bandes (Autobahn), l’atmosphère est plus sombre. Surtout, SCH profite de l’exercice pour tester de nouvelles couleurs (Marginaux, Cœur de môme), manifestement toujours pas rassasié.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.