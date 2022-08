Critique musique : Wu-Lu crée son univers sombre et enfumé dans son premier album

“Loggerhead”

Frère jumeau du guitariste de Warmduscher et d’Insecure Men, Miles Romans-Hopcraft, membre du collectif Touching Bass, sort chez Warp un premier album qui célèbre le mélange des genres. Hip-hop lo-fi, dark soul, rock, punk, dub, garage, jungle, musiques bruitistes… Sans réinventer la roue mais audacieux et inspiré dans sa manière de la faire tourner, Wu-Lu se crée un univers sombre et enfumé bien à lui. C’est noir. C’est lourd. Ça se rapproche souvent des sonorités industrielles et ça renvoie à la musique tordue d’un Tricky, d’un Dean Blunt, voire d’un Gonjasufi. Un disque claustrophobe, politique, schizophrène et sale pour penser le monde de demain et questionner le futur (brouillon ou pas) de la musique.



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.