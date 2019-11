Radio Focus: tous nos derniers coups de coeur dans une maxi playlist

Plutôt que d'accumuler les "playlists du mois", on a désormais pris le pli de mettre à jour le plus souvent possible cette playlist mastoc dans laquelle vous retrouverez les 400 derniers coups de coeur de nos journalistes musique.

1 Fois partagé

Fois partagé













© 1985 Allen Beaulieu

La playlist, classée par ordre chronologique, est à écouter ci-dessous via le player multiplateformes Soundsgood, ou directement sur Spotify, Deezer, YouTube ou Apple Music (n'hésitez pas à vous abonner chez votre service préféré!). NB: Une fois sortis de la playlist (400 titres, c'est une limite technique imposée par Deezer), les artistes "éjectés" restent toutefois dans cette playlist archive sur Spotify.