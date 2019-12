Les 10 meilleurs livres de la décennie (et les tops 2019 de nos journalistes)

S'il ne fallait garder que dix livres de la décennie qui s'achève, ce serait lesquels? La rédaction a tranché avec sa tête, son coeur et ses tripes. Laurent Raphaël, Anne-Lise Remacle, Fabrice Delmeire et Laurent De Sutter nous dévoilent également les dix livres et essais qui ont marqué leur année 2019.

Philippe Lançon / Virginie Despentes © Getty Images / JF Paga

1. Le Lambeau, de Philippe Lançon Récit de sa reconstruction après l'attentat contre Charlie Hebdo, le livre du journaliste Philippe Lançon a suscité une vague d'émotions (son sujet bouleversant) et d'admiration (son traitement introspectif exceptionnel) méritée. Lauréat du Femina et d'un prix spécial du Renaudot.

...

