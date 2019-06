4 star star star star star

L'épopée familiale fantastique d'une paire de siamois truculents, capables de miracles grâce à leur chant puissant.

" Trois jambes, deux sexes, deux bras, deux têtes." Une fois dénombrés les abattis, voilà à quoi ressemblent Gabriel et Raphaël, nés monstrueux. En dépit du scandale et de rumeurs de malédiction, un prêtre bien peu orthodoxe accepte pourtant de baptiser ces siamois, derniers rejetons d'un clan de contrebandiers où coexistent déjà quatre frères costauds, deux soeurs (la toujours protectrice Sofia et la petite Francesca) et une mère, bien peu ravie de cette nouvelle progéniture. Le jour où, vers leurs trois ans, ces Gémeaux déjà singuliers commencent à chanter, les limites du monde visible et invisible se mettent à trembl...