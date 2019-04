COMÉDIE ROMANTIQUE | Avec son deuxième long métrage Emma Peeters, le portrait d'une actrice décidant d'en finir faute d'avoir pu réaliser ses rêves, la cinéaste belge Nicole Palo fait voeu de légèreté et de fantaisie.

Le cinéma est une école de patience. Dix ans séparent ainsi Get Born, le premier long métrage de Nicole Palo, de son deuxième, Emma Peeters, une comédie ayant eu les honneurs de la Mostra de Venise en septembre dernier. La cinéaste belgo-américaine y croque le portrait d'Emma Peeters, une actrice galérant à Paris (la comédienne québécoise Monia Chokri, vue notamment chez Xavier Dolan) et décidant de mettre fin à ses jours à l'approche de son 35e anniversaire, convaincue d'être passée à côté de sa vie. "Ce projet a germé il y a sept ans déjà, commence la réalisatrice dans un large sourire, à une période de ma vie où je n'aboutissais à rien. Après mon premier long métrage, les choses ne se sont pas du tout enchaînées naturellement, au point que j'avais l'impression de ne pas exister. Et j'ai imaginé ce personnage qui envoyait tout balader à cause de la frustration. Ce film, je l'ai d'abord pensé comme un exutoire: maltraiter mon personnage avec ironie et lui faire subir plein de choses m'a fait un bien fou. Je ne l'ai ...