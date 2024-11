A Different Man dresse avec humour une parabole sur l’obsession de la beauté, la solitude et autres malaises typiques de notre société.

Dans A Different Man, conte de fées noir et humoristique sur les sosies, Aaron Schimberg se penche sans fard et sans préjugés sur Edward, un aspirant comédien qui subit une opération chirurgicale pour modifier radicalement son visage déformé. Sa nouvelle apparence lui ouvre des portes, sur scène et en dehors mais elle lui fait aussi prendre conscience de ce qu’il a perdu: sa véritable identité et la vie banale qu’il menait jusqu’alors.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. Dans A Different Man, Edward (Sebastian Stan) change de visage et se retrouve figurant de sa propre vie.

Dans ce mélange de comique de situation à la Woody Allen et de body horror existentiel, Sebastian Stan est Edward 2.0, menacé de devenir un figurant dans sa propre vie, et Adam Pearson (vu dans Under the Skin de Jonathan Glazer) vole la vedette dans le rôle d’Oswald, sosie d’Edward qui, malgré ou à cause de sa difformité, obtient tout ce dont Edward ne peut que rêver. Une parabole imprévisible sur l’obsession de la beauté, la solitude et autres malaises.