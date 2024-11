Dans Here, Robert Zemeckis réunit Tom Hanks et Robin Wright pour adapter le roman graphique à succès de Richard McGuire.

Robert Zemeckis a toujours aimé exploré le potentiel des nouvelles technologies dans des films destinés au grand public. Comme dans Retour vers le futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit ou Forrest Gump, récompensé par six Oscars. Avec Here, il n’atteint pas le niveau de son glorieux passé. On peut se demander quel élément est le plus bancal ici. Les effets spéciaux qui transforment Tom Hanks et Robin Wright en adolescents désincarnés? Le scénario faiblard? Les looks souvent atroces? Les clichés qui s’amassent à la pelle?



30 ans après Forrest Gump, Tom Hanks et Robin Wright se retrouvent dans Here.

À moins que ce ne soit lié au concept de base: tout au long du film, une caméra fixe filme le même endroit de la Nouvelle-Angleterre où ont évolué des dinosaures, des Amérindiens, Benjamin Franklin et plusieurs familles au XXe siècle, le tout montré de manière non chronologique. Dommage, parce que Here, le roman graphique de Richard McGuire, adapté ici, était lui époustouflant.